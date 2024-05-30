Уряд допрацює проєкт постанови, яка забороняла бронювання ліків на маркеплейсах

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Кабінет міністрів вирішив доопрацювати проєкт постанови, що передбачала заборону роботи маркетплейсів і прайс-агрегаторів, які бронюють ліки.

Про це йдеться у відповіді на петицію.

Цю петицію ініціював співзасновник сервісу Tabletki.ua Євген Муравщик, вона зібрала понад 30 тисяч підписів при необхідних для розгляду 25 тисячах.

«Підтримуючи електронну петицію, ураховуючи суспільний інтерес до питань, порушених в ній, повідомляю, що проєкт акта буде доопрацьований», — йдеться у відповіді на петицію.

Після спільного обговорення влади, представників бізнесу і громадських організацій уряд вирішив зібрати пропозиції щодо змін правил електронної торгівлі ліками.

Про яку постанову мова

18 квітня на сайті Держлікслужби зʼявився проєкт постанови «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)».

У документі йдеться про те, що розміщення пропозицій щодо продажу ліків за попереднім замовленням споживача може здійснюватися виключно на вебсайті ліцензіата, який має право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Фактично цей документ передбачав заборону роботи маркетплейсів і прайс-агрегаторів, які надають актуальну інформацію про наявність, ціни та знижки на ліки в аптечних мережах.

У Всеукраїнській раді із захисту прав і безпеки пацієнтів пояснювали, що маркетплейси не продають ліки, а лише бронюють — споживач приходить до обраної аптеки, там оплачує й отримує товар.

Основна цінність таких платформ — це пошук найближчої аптеки з потрібними ліками за прийнятною ціною.

Зараз понад 30% покупок в аптеках здійснюються за допомогою маркетплейсів. При цьому навіть самі аптеки заохочують бронювання онлайн зі знижками, середній розмір яких становить 15%.