Україна отримає від США $7,8 мільярда економічної допомоги

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Уряди Сполучених Штатів та України підписали угоду про пряму економічну допомогу Києву сумою $7,8 мільярда.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Ці гроші — частина пакета американської допомоги на майже $61 мільярд, який президент США Джо Байден ухвалив наприкінці квітня.

Допомога у $61 млрд передбачає $9,5 на економічну допомогу Україні. «Бабель»

В угоді йдеться, що сума допомоги на момент виділення коштів має бути фіксованою і не передбачає нарахування відсотків і коригування з урахуванням інфляції.

Економічну допомогу спрямують, зокрема, на підтримку державного бюджету України, забезпечення продовольчої безпеки.

Український уряд має намір відшкодувати Штатам цю економічну допомогу одним платежем через 40 років після 30 вересня 2025 року. Однак президент США може анулювати суму погашення — до 50% суми повернення після 15 листопада 2024 року і будь-яку суму, що залишилася, після 1 січня 2026 року.

Якщо президент США не скасує повернення економічної допомоги, то протягом 40 років після її надання сторони домовляються провести переговори про можливість повернення.