На фронті загинула ексмедійниця, парамедик «Госпітальєрів» Ірина Цибух з позивним «Чека»

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На Харківському напрямку загинула парамедикиня Ірина Цибух з позивним «Чека».

Про її смерть повідомив медбатальйон «Госпітальєри», до якого належала Чека. Обставини загибелі не повідомляють. Сказано лише, що це сталося під час ротації.

«Чека говорила: «Єдиний вибір про свободу в країні, де йде війна... єдина історія про волю в цьому контексті — це боротьба за цю волю», — навели її словами в медбатальйоні.

У «Суспільному» повідомили, що Ірина Цибух також була їхньою журналісткою, а в лютому 2022 року вона долучилася до «Госпітальєрів» і проходила службу на Донеччині.

Від 2015 року Цибух їздила на Донбас як військова парамедикиня у складі добровольчого батальйону «Госпітальєри». До повномасштабного вторгнення вона знімала документальний фільм, працювала над реформою «Суспільного». У 2023 році Ірина Цибух отримала від президента нагороду — орден «За заслуги».