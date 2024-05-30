Вогні далекої галактики — телескоп «Хаббл» продемонстрував своє нове зображення

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» зробив зображення широкої та розкиданої спіральної галактики NGC 4731 із сузірʼя Діви.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Галактика розташована на відстані 43 мільйонів світлових років від Землі. Її детальне зображення телескоп створив за допомогою шести різних фільтрів.

Велика кількість кольорів галактики ілюструє хвилясті хмари газу, темні смуги пилу, яскраво-рожеві області зореутворення та довгу сяйливу смугу з рукавами.

ESA / Hubble / NASA

Видима смугова структура галактики — це результат того, що орбіти зірок і газу в галактиці вишиковуються, утворюючи щільну область, у яку окремі зірки з часом входять, а потім виходять з неї. Це той самий процес, який підтримує спіральні рукави галактики.

За смугою спіральні відгалуження NGC 4731 простягаються далеко за межі зображення, зробленого «Хабблом». Вважається, що подовжені рукави галактики є наслідком гравітаційної взаємодії з іншими сусідніми галактиками в скупченні Діви.