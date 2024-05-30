WSJ: Трамп планує зробити Маска своїм радником у разі обрання президентом

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Майбутній кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп може зробити Ілона Маска радником у разі повернення політика в Білий дім.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Ця роль ще не була повністю узгоджена, але Трамп і Маск вже обговорили способи надати власнику Tesla вплив на політику, повʼязану з безпекою кордонів та економікою, кажуть джерела.

Крім того, Маск разом з інвестором-мільярдером Нельсоном Пельцом розповіли Трампу про план, який вони розробили щодо інвестування в проєкт для запобігання шахрайству виборців.

Бізнесмени також повідомили Трампу про кампанію впливу в елітних колах, під час якої Маск і його політичні союзники проводять зібрання впливових бізнес-лідерів по всій країні, щоб переконати їх не підтримувати кампанію з переобрання президента Джо Байдена.

Потенційна консультативна робота Маска, ймовірно, буде відповідати посаді, яку раніше обіймав Ісаак Перлмуттер — колишній голова Marvel і довірена особа Пельца і Трампа, розповіли джерела видання.

Під час президентства Трампа Перлмуттер працював у Міністерстві у справах ветеранів у ролі радника разом з двома іншими членами резиденції Трампа «Мар-а-Лаго». Вони спілкувалися з працівниками відомства і висловлювали свою думку щодо низки питань, зокрема бюджету, ініціатив у сфері психічного здоровʼя, закупівель програмного забезпечення та ремонту систем ведення документації у відомстві.

Раніше Маск працював у бізнес-консультаційних групах Білого дому під час президентства Трампа, але пішов у відставку у 2017 році через незгоду з рішенням Трампа вивести США з Паризької кліматичної угоди.