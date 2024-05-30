У США заявили про ліквідацію одного з найбільших ботнетів у світі. Через нього кіберзлочинці викрали не менше $5,9 млрд

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Правоохоронні органи з усього світу викрили глобальну мережу шкідливого програмного забезпечення, яка викрала щонайменше $5,9 мільярда.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

У рамках розслідування заарештували громадянина Китаю та Сент-Кіттс і Невісу 35-річного Юнь Хе Вана. Його підозрюють у розгортанні шкідливого ПО та створенні й експлуатації ботнета 911 S5.

Ботнет — це мережа компʼютерів, які були заражені шкідливим програмним забезпеченням і контролюються зловмисником.

Слідство встановило, що з 2014 року по липень 2022-го Ван та інші особи керували ботнетом 911 S5, який складався приблизно зі 150 серверів по всьому світу. Ботнет зламав понад 19 мільйонів IP-адрес у майже 200 країнах.

Ван заробив близько $99 мільйонів, пропонуючи кіберзлочинцям доступ до цих заражених IP-адрес за певну плату. Ботнет використовувався для здійснення кібератак, великомасштабного шахрайства, експлуатації дітей, переслідувань, погроз вибуху та порушень експорту, повідомило Міністерство юстиції.

Наприклад, ботнет використали для шахрайства з певними програмами з допомоги через пандемію. У результаті 560 тисяч шахрайських позовів про страхування по безробіттю надійшли зі зламаних IP-адрес, що призвело до збитків у розмірі понад $5,9 мільярда.

Мережа також дозволяла кіберзлочинцям купувати товари за допомогою вкрадених кредитних карток або відмивати гроші.

Вана звинувачують у змові з метою вчинення компʼютерного шахрайства, значному компʼютерному шахрайстві, шахрайстві з електронною поштою та відмиванні грошей. Якщо його визнають винним за всіма пунктами, Вану загрожує максимальне покарання у вигляді 65 років увʼязнення.