Уночі ППО знищила 7 крилатих ракет та 32 дрони. Росіяни цілили по критичній інфраструктурі

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У ніч проти 30 травня російські війська атакували військові обʼєкти та критичну інфраструктуру України. Окупанти запустили 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних дрони Shahed.

Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

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Українські Сили ППО знищили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 безпілотники Shahed у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.