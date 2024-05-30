Уночі ППО знищила 7 крилатих ракет та 32 дрони. Росіяни цілили по критичній інфраструктурі
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У ніч проти 30 травня російські війська атакували військові обʼєкти та критичну інфраструктуру України. Окупанти запустили 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних дрони Shahed.
Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.
Українські Сили ППО знищили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 безпілотники Shahed у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.
- У ніч проти 30 травня росіяни вдарили по Харкову. Від обстрілу постраждали чотири людини. На місці «прильоту», обʼєкті газової інфраструктури, спалахнула пожежа.