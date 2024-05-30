Росіяни вдарили по Харкову. Є постраждалі

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Пресслужба ДСНС

У ніч проти 30 травня російські війська вдарили по Харкову. Від обстрілу постраждали чотири людини.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Під ударом була критична інфраструктура одного з районів Харкова. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що на місці «прильоту», обʼєкті газової інфраструктури, спалахнула пожежа. Також пошкоджені вікна житлових будинків.

О 8:31 у ДСНС повідомили, що в Харкові, попередньо, постраждали сім людей.

Також росіяни вдарили по Малій Данилівці на Харківщині. «Прилетіло» в будівлю ферми, там виникла пожежа. Про постраждалих не повідомляли. Загалом, за даними Синєгубова, армія рф випустила по Харкову та області вісім ракет.