Як США поступово нарощують виробництво артилерійських снарядів. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 29 травня

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«Бабель»

Про будівництво нового збройного заводу в Техасі пише The New York Times. Підприємство зараз будує турецька компанія, а до кінця наступного року воно зможе виробляти приблизно 30 тисяч артилерійських снарядів на місяць. Виробництво майже повністю роботизоване: уже зараз робітники збирають і налаштовують роботів для формування металу під снаряди чи фарбування. У підсумку виробництво 155-міліметрових снарядів у США має досягти загального рівня у сто тисяч на місяць ― удесятеро більше, ніж до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Видання описує процес виробництва снаряда: спершу з бруска металу «вичавлюють» корпус, тоді в нього засипають 10 кілограмів вибухової суміші, потім герметизують, фарбують і маркують. Один такий снаряд здатен убити людей в радіусі 45 метрів і поранити в радіусі 130. Ця зброя стала однією з головних у цій війні, пише видання.

От тільки навіть попри будівництво нових заводів ― а Пентагон не робив цього після завершення Холодної війни, США навряд чи наростять виробництво снарядів достатньо, стверджує військовий експерт Майкл Кофман. «Навіть за найкращого сценарію ці нові снаряди можуть надійти Україні запізно, і під кінець 2025-го США та ЄС разом зможуть виробляти менше снарядів, ніж на той момент росія», ― каже він. І додає, що вже зараз росія виробляє понад два мільйони снарядів на рік. На щастя для нас, використовуючи їх доволі недбало.

Також варті уваги текст Al Jazeera про те, як росіяни активізували диверсійну діяльність у країнах Європи, матеріал Politico про те, як Німеччина дуже повільно, але наближається до згоди використовувати надану нею зброю для ударів по території росії, і стаття тих же The New York Times про нечуваний досі ажіотаж в українських театрах, зокрема про популярність пʼєси «Конотопська відьма» київського Театру імені Івана Франка.

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