ДБР викрило масштабну систему катування вʼязнів в українських колоніях

Новини

Працівники ДБР викрили численні факти катування увʼязнених у низці регіонів України. Чотирьом службовцям Божковської виправної колонії (№ 16) на Полтавщині повідомили підозри.

Про це пише пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Новоприбулим погрожували поселенням серед «відторгнутих загалом» вʼязнів та били до тих пір, поки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація навіть про факти смерті від побоїв.

З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої їх змушували прибирати підлогу, знімаючи цей процес на відеокамеру. У разі відмови засуджених били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки тощо. Одному з засуджених, наприклад, завдали аж 200 ударів.

Також у розпорядженні слідства є відео побиття одного з новоприбулих вʼязнів Божковської виправної колонії. Експертиза підтвердила його справжність, відео долучили до матеріалів провадження.

Чотирьом службовим особам Божковської виправної колонії (№ 16) повідомили про підозру в катуванні (ч. 2 ст. 127 ККУ). Максимальне покарання — позбавлення волі на строк до 10 років.

Також проводяться слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи. Слідчі перевіряють інформацію про можливу організацію системи поборів та знущань у підпорядкованих йому закладах та наявність дорогого майна (численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі), яке не відповідає його доходам.