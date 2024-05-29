Росія за добу втратила вбитими та пораненими ще 1 300 військових

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Сили оборони України впродовж минулої доби знищили й поранили приблизно 1 300 російських окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять приблизно 505 100 військових.

Також, за даними Генштабу, російська армія втратила:

танків — 7 700 (+8 одиниць за минулу добу);

бойових броньованих машин — 14 891 (+33);

артилерійських систем — 13 066 (+37);

РСЗВ — 1 087 (+2);

засобів ППО — 815;

літаків — 357;

гелікоптерів — 326;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10 510 (+28);

крилатих ракет — 2 222;

кораблів / катерів — 27;

підводних човнів — 1;

автомобільної техніки та автоцистерн — 17 796 (+56);

спеціальної техніки — 2 142 (+20).

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових: 31 тисяча. Він не розголосив, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти. Також, за його даними, втрати росії склали 180 тисяч військовослужбовців загиблими, а разом поранених і загиблих — до 500 тисяч.