The Telegraph: Зеленського попросили не тиснути на членів НАТО у питанні вступу України до Альянсу

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NATO / Website

Союзники по НАТО попросили президента України Володимира Зеленського не тиснути на країни-члени щодо вступу України до Альянсу в 2024 році — через побоювання, що вони можуть бути втягнуті у війну.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела.

Німеччина та Сполучені Штати активно застерігали не пропонувати Києву чіткі часові рамки під час підготовки до дводенної зустрічі у Вашингтоні з нагоди 75-річчя організації.

«Вони дуже скептично ставляться до подальшого просування України по шляху до повноправного членства в НАТО цього року. США, можливо, не так стурбовані, як Німеччина, але є занепокоєння щодо загрози росії для решти Альянсу», — повідомило джерело, знайоме з думкою адміністрації Байдена.

Союзники попросили Зеленського не вимагати від НАТО «неможливого», говорячи про прагнення України до членства у 2024 році.

Згідно з джерелами, високопосадовці НАТО здійснили «управління очікуваннями» після саміту, коли було вирішено, що члени, які підтримують вступ України, створили занадто великий тиск навколо цього рішення.

Існує занепокоєння, що питанню членства України дозволили домінувати на тогорічному саміті та створити розбіжності між державами-членами. Джерела стверджують, що подібний інцидент у Вашингтоні зіграє роль у питаннях Дональда Трампа щодо актуальності Альянсу напередодні президентських виборів у США.

Зеленського попросили уникати тиску на окремих союзників, щоб вони знову підтримали чіткий графік вступу України.

Лідери НАТО запропонують те, що описується як «міст» або «шлях» до вступу, як демонстрацію підтримки цього процесу.

«Пакет підтримки, який зараз обговорюється, «підкреслить здатність України обирати власне майбутнє та продемонструє, що шлях до членства стає коротшим, оскільки вона захищається від російської агресії», — заявили двоє дипломатів.

Британія та Франція домагалися включення слова «запрошення» до підсумкової заяви саміту, щоб підтвердити, що це була політична перешкода, а не рішення, яке блокує членство України.

«Це не запрошення, але це найближча річ», — сказав дипломат про останню пропозицію.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також намагався підштовхнути 32 члени Альянсу взяти на себе зобовʼязання створити фонд у $100 млрд, щоб привести українську армію до «стандартів НАТО» через поставки зброї та навчання. Оскільки деякі країни-члени висловлюють скептицизм щодо загальної суми, зараз ведуться розмови про заміну фонду обіцянкою кожного союзника виділяти Києву відсоток витрат на оборону.