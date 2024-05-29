Українські військові вночі збили 13 з 14 дронів Shahed

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У ніч проти 29 травня російські окупанти атакували Україну ударними дронами. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його даними, загалом росіяни випустили 14 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарська (рф).

До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Вдалося знищити 13 ворожих безпілотників у Миколаївській, Кіровоградській і Рівненській областях.