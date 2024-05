В ЄС досі бояться розгнівати путіна. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 28 травня

Новини

«Бабель»

Одразу кілька провідних світових видань написали про те, як у ЄС і США бояться надавати Україні право бити західною зброєю по військових обʼєктах на території росії. З одного боку, за це виступають країни на кшталт Естонії чи Швеції. З іншого, передбачуваним опонентом є Угорщина. А між ними ― зо два десятки країн, які вчергове бояться розізлити росію. Публікація Politico так і називається ― «Дилема ЄС: як допомогти Україні й не розгнівати путіна». Видання, з одного боку, посилається на генсека НАТО Єнса Столтенберга, який каже, що не дозволяючи бити по російських базах чи, наприклад, літаках на російській території, «ми змушуємо Україну битися, привʼязавши одну її руку до спини». А з іншого ― на головного дипломата ЄС Джозепа Борреля, який заявляє, що «за зняття обмежень поки що виступають півтори чи дві країни». Хоча, припускає Боррель, пропорція, мабуть, зміниться. Із подібними матеріалами вийшли, зокрема, The Washington Post, Al Jazeera та The New York Times.

Американський політолог українського походження Олександр Мотиль у колонці для The Hill нагадує, що ніякі переговори з диктаторським режимом, який поставив собі за мету знищити українців, неможливі. Він згадує недавні атаки росіян по Харкову. І ту, що знищила друкарню «Фактор-друк», яка друкувала більшість українських підручників. І суботній удар по «Епіцентру», від якого загинули 18 людей, 49 поранені, а доля чотирьох невідома. Це чистий геноцид, стверджує Мотиль і дивується, що в США існує організація «Американський комітет зі співпраці з росією» (ACURA), яка продовжує випускати заяви за налагодження діалогу з Москвою. «Хоч ми й віримо, що варто визнати серйозні розходження в позиціях із росією, ці розбіжності не мають закривати двері для діалогу й можливості співпраці з питань спільного національного інтересу», ― цитує Мотиль одну з таких заяв. І називає учасників цієї організації не просто корисними ідіотами, а свідомими відбілювачами режиму, що днями вбив десятки невинних цивільних ― і продовжує це робити.

