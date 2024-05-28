Російське військо обстріляло Торецьк на Донеччині. Є загиблі й поранені

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Росіяни сьогодні о шостій вечора вдарили по Торецьку Донецької області. Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, троє дістали поранень.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Російські війська обстріляли житловий квартал у центральній частині Торецька. Пряме влучання зруйнувало під’їзди у двох багатоповерхівках, а також будівлю підприємства.

Від тілесних ушкоджень, несумісних з життям, загинуло подружжя. Поранення різного ступеня тяжкості у трьох жінок віком 24, 53 і 63 років. Постраждалих ушпиталили, зараз їм надають медичну допомогу.

Остаточну кількість загиблих встановлюють.

Попередньо, російські війська били по місту бомбами КАБ-250.

Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).