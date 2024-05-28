В Україні 17-річним роздаватимуть повістки — у ЗСУ розʼяснили, чи стосується це мобілізації
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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УНІАН
17-річні юнаки, які з будь-яких причин не стали на військовий облік, отримуватимуть за місцем реєстрації повістки до ТЦК, щоб стати на військовий облік.
Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.
Як зауважили в Сухопутних військах, за статтею 14 закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щороку протягом січня — березня на облік беруть чоловіків — громадян України, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.
Для того, щоб стати на військовий облік, юнаки повинні самостійно прибути до відповідного районного (міського) ТЦК у термін, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлює Міністерство оборони України.
Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, отримуватимуть за місцем реєстрації повістки для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік.
«Постановка на військовий облік не має стосунку до мобілізаційних заходів, які тривають», — пояснили в Сухопутних військах.