ВАКС визначив заставу для ексзаступника голови Офісу президента Андрія Смирнова

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Олег Петрасюк / «Бабель»

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова. На нього поклали зобовʼязання та визначили заставу в 15,7 млн грн.

Таке рішення 28 травня ухвалив слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов, передає САП.

На Смирнова поклали такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою;

не відлучатися з міста Києва без дозволу;

повідомляти про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі та здати на зберігання закордонні паспорти.

Термін дії обовʼязків — до 28 липня 2024 року.

Смирнова підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень. За даними розслідування, яке веде НАБУ, у 2020—2022 роках посадовець придбав дві автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda та BMW), три паркомісця в Києві, квартиру в престижному житловому комплексі у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Переважна частина майна оформлена на рідного брата, проте Смирнов зберіг за собою право розпоряджатися майном. Мотоцикл Honda був зареєстрований на друга, однак згодом Смирнов переоформив його на себе.