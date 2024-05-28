Армія Ізраїлю заявляє, що причиною масової загибелі людей в таборі міста Рафах була «вторинна детонація», а не авіаудар
- Автор:
- Костя Андрейковець
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AFP
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) представила попередні висновки розслідування авіаатаки в районі табору біженців Тель-Аль-Султан, що на заході міста Рафах.
Заяву ЦАХАЛ опублікував на своєму сайті, підкріпивши її інфомапами.
Ізраїльські військові стверджують що в ніч на 26 травня авіація знищила командирів палестинського руху ХАМАС Ясіна Рабіа та Халеда Наджара, завдавши удару двома боєприпасами по комплексу, який був за 1,7 кілометра від гуманітарної зони Тель-Аль-Султан. ЦАХАЛ запевняє, що детально перевірив інформацію розвідки перед атакою, щоб не зачепити цивільних палестинців, а літаки били боєприпасами з 17-кілограмовими боєголовками. Тобто вони не могли завдати масштабних руйнувань.
За попередніми висновками, масштабну пожежу в таборі могла спровокувати вторинна детонація боєприпасів на землі. ЦАХАЛ підозрює, що в районі удару зберігалися боєприпаси, зброя чи інші матеріали, які могли вибухнути. Військові відмітили на мапі ракетну пускову установку, яка була за 43 метри від місця удару по командирах ХАМАС.
Розслідування ще триває.
- 26 травня в гуманітарній зоні Тель-Аль-Султан загинули щонайменше 46 палестинців, ще десятки дістали різноманітних поранень, заявили в органах охорони здоровʼя, підконтрольних ХАМАС. Ізраїль звинуватили в навмисному авіаударі по цивільних.
- Ізраїль гостро розкритикували світові лідери. Президент Туреччини обіцяє притягнути «варвара» Беньяміна Нетаньягу до відповідальності, президент Франції Макрон «обурений» ударом, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив дії Ізраїлю, а Агентство ООН у справах палестинських біженців описує ситуацію на місці як «пекло на Землі».