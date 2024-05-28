Армія Ізраїлю заявляє, що причиною масової загибелі людей в таборі міста Рафах була «вторинна детонація», а не авіаудар

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AFP

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) представила попередні висновки розслідування авіаатаки в районі табору біженців Тель-Аль-Султан, що на заході міста Рафах.

Заяву ЦАХАЛ опублікував на своєму сайті, підкріпивши її інфомапами.

Ізраїльські військові стверджують що в ніч на 26 травня авіація знищила командирів палестинського руху ХАМАС Ясіна Рабіа та Халеда Наджара, завдавши удару двома боєприпасами по комплексу, який був за 1,7 кілометра від гуманітарної зони Тель-Аль-Султан. ЦАХАЛ запевняє, що детально перевірив інформацію розвідки перед атакою, щоб не зачепити цивільних палестинців, а літаки били боєприпасами з 17-кілограмовими боєголовками. Тобто вони не могли завдати масштабних руйнувань.

За попередніми висновками, масштабну пожежу в таборі могла спровокувати вторинна детонація боєприпасів на землі. ЦАХАЛ підозрює, що в районі удару зберігалися боєприпаси, зброя чи інші матеріали, які могли вибухнути. Військові відмітили на мапі ракетну пускову установку, яка була за 43 метри від місця удару по командирах ХАМАС.

Розслідування ще триває.