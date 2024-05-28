Україна націоналізувала судно російського олігарха вартістю понад 1 млрд гривень

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Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід України майно російського олігарха Олександра Верховського, повідомляє СБУ.

Мова про великий риболовецький траулер «Бухта Соколовська», який ще до початку повномасштабного вторгнення рф добудовували на заводі в Миколаєві.

Вартість промислового судна становить понад мільярд гривень.

Націоналізований траулер був складовою торговельного флоту підсанкційного олігарха, що входить до найближчого оточення Кремля. Також Верховський є одним із фінансових донорів російської війни проти України.

Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно переказувати мільярдні суми в бюджет рф. Ці кошти йдуть на озброєння та матеріально-технічне забезпечення окупантів, що воюють проти України.

Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї рф.

Співробітники СБУ викрили оборудку і заблокували російський траулер для подальшого його арешту та націоналізації.

Заступниця міністра юстиції Інна Богатих розповіла, що після пʼяти днів, протягом яких на рішення суду зможуть подати апеляцію, Фонд держмайна готуватиме актив до продажу, гроші з якого наповнять держбюджет.