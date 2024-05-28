Поліцейські затримали двох підозрюваних у підриві банку в Чернігові

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Правоохоронці розшукали двох чоловіків, підозрюваних у підриві банку в Чернігові. Вони намагалися викрасти гроші з банківських комірок громадян. Підозрюваних зловмисників затримали в Запорізькійі Миколаївській областях.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

Правоохоронці встановили, що злочин вчинили 40-річний та 42-річний мешканці Запорізької та Миколаївської областей. Чоловіки раніше вже були судимі за розбійні напади та незаконне зберігання зброї.

Під час обшуків в оселях затриманих правоохоронці вилучили дві 50-літрові діжки, попередньо, з канабісом, а також пістолет. Все це направили на експертизу.

Слідчі повідомили затриманим про підозри в скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху, за попередньою змовою групи) та за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185 (замах на крадіжку).

Обидвом чоловікам загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

6 травня близько четвертої ранку стався вибух і спалахнула пожежа в приміщенні банку в центрі Чернігова. Вибух пошкодив будівлю та припарковані поруч авто. Люди не постраждали.

Оглянувши місце події, поліцейські встановили, що вміст сховищ банку цілий. Проте правоохоронці зʼясували, що зловмисники безуспішно намагалися викрасти майно клієнтів з комірок у депозитарії, де зберігалося понад 5,5 мільйона гривень.

Коли пожежу загасили, виявилося, що злодії проникли в банк, демонтувавши підлогу і прикриваючи свої дії пожежею.

Поліцейські з’ясували, що до скоєння злочину в банку вони готувалися кілька місяців. Спільники викопали та укріпили під землею тунель до підвального приміщення багатоповерхового суміжного будинку, а також підготували отвір у стіні безпосередньо до сховища банку.

Однак вибух зруйнував приміщення, тож зловмисники не довели свій задум до кінця.