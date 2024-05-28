Помер засновник Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко

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Інтерфакс

Помер засновник і голова агентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко.

Про це повідомило Інтерфакс-Україна.

Олександр Мартиненко помер 28 травня в Києві. Ніяких деталей агентство не повідомило.

Олександр Мартиненко. Інтерфакс

Олександру Мартиненку було 63 роки. Він працював кореспондентом, редактором відділу газети «Орієнтир Діп», головним редактором агентства Харків-новини, консультантом Адміністрації президента України, прессекретарем президента України у 1998—2001 роках, а у 2003 році став гендиректором Інтерфакс-Україна.