Зʼявився текст безпекової угоди між Україною та Бельгією. Що вона передбачає

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Україна та Бельгія підписали безпекову угоду терміном на десять років. Країни зміцнюватимуть довгострокове безпекове співробітництво у військовій та невійськовій сферах, зазначено в угоді.

Бельгія продовжуватиме надавати довгострокову військову підтримку Україні, сприятиме фінансовій підтримці та інтеграції України в євроатлантичну спільноту, зокрема в ЄС і НАТО.

Військова допомога та підтримка обороноздатності

Станом на 30 квітня 2024 року Бельгія надала Україні допомогу на загальну суму понад мільярд євро, з яких €898 млн — військова підтримка. У 2024 році Бельгія виділить Україні щонайменше €977 млн військової допомоги.

Бельгія планує здійснювати безперервну військову підтримку України у наземній, повітряній, морській, космічній та кіберелектромагнітній сферах.

Також Бельгія підтримуватиме зусилля, спрямовані на забезпечення українського потенціалу F-16. До кінця 2024 року країна хоче поставити Україні перші винищувачі, а до 2028-го — передати щонайменше 30 літаків F-16. Країна також займатиметься підготовкою пілотів і технічного персоналу, довгостроковим технічним обслуговуванням винищувачів і створенням належних умов для їх експлуатації в Україні.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо. Пресслужба Офісу президента України

Щодо сфери морської безпеки, то Брюссель уже приєднався до Коаліції з розмінування UDCG і надасть Україні один протимінний катер.

Бельгія продовжить активно закуповувати боєприпаси для українських Сил оборони, зокрема в рамках Контактної групи з питань оборони України (група «Рамштайн»). Країна також робить внесок у розмірі €200 млн в очолювану Чехією ініціативу із закупівлі боєприпасів.

Крім того, Бельгія підтримуватиме інтеграцію української оборонної промисловості в оборонні та безпекові структури ЄС і НАТО. Україна та Бельгія реалізовуватимуть спільні проєкти для збільшення потенціалу та обсягів виробництва української оборонної промисловості.

Гуманітарна допомога та економічне співробітництво

Угода передбачає багаторічне фінансування Бельгією для послаблення наслідків війни в Україні та відбудови критично важливої інфраструктури.

Починаючи з травня 2024 року, Бельгійське агентство розвитку Enabel у співпраці з владою України, міста Чернігова та Чернігівської області розробить та впроваджуватиме багаторічну програму допомоги, зосереджуючись на секторах освіти та охорони здоровʼя, а також приділяючи особливу увагу енергоефективності.

Також Бельгія продовжить активно працювати в межах ЄС для забезпечення макрофінансової підтримки України. Бельгія підтримуватиме співпрацю з приватним сектором, зокрема через механізми для України в межах Бельгійського експортно-кредитного агентства Credendo та Бельгійської інвестиційної компанії BIO.

У контексті свого членства в МВФ, зокрема з призначенням бельгійського виконавчого директора у листопаді 2024 року на наступні чотири роки, Бельгія гарантуватиме, що МВФ та його працівники продовжать тісно співпрацювати з українською владою.

Політична підтримка, санкції та реформи

Бельгія продовжить дипломатичні зусилля, спрямовані на просування Української формули миру, зокрема її самітів миру, серед своїх держав-партнерок у всьому світі.

Також Бельгія виступає за продовження санкцій проти рф, доки триватиме агресивна війна проти України й не буде відновлена територіальна цілісність України. Країна підтримує посилення і експортних обмежень для компаній із третіх країн, які допомагають обходити санкції ЄС.

Бельгія підтримуватиме Україну у проведенні розслідування та судового переслідування міжнародних злочинів, скоєних російським вторгненням та окупаційними військами.

Бельгія продовжить підтримувати роботу Реєстру збитків й працюватиме над створенням компенсаційного механізму для відшкодування збитків, спричинених російською агресією.

Також Бельгія підтримуватиме зусилля України з реформування на шляху до майбутнього членства в ЄС і НАТО. Україна, зі свого боку, зобовʼязується впроваджувати реформи, визначені ЄС, МВФ і НАТО.

Співпраця в разі майбутнього нападу росії

Якщо росія в майбутньому знову нападе на Україну, учасники угоди протягом 24 годин проведуть консультації на двосторонній основі.

Бельгія зобовʼязується в такому випадку надавати Україні швидку та сталу безпекову, економічну допомогу та наявну військову техніку, шукатиме згоди в ЄС щодо накладення економічних та інших санкцій на росію.

Безпекова угода між Бельгією та Україною набула чинності 28 травня 2024 року.