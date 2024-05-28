Папу Римського звинуватили в гомофобних висловлюваннях на закритій зустрічі

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Alessandra Benedetti - Corbis / Contributor / Getty Images

Папу Римського Франциска звинуватили в гомофобних висловлюваннях під час закритої зустрічі.

Про це написали дві італійські газети Corriere della Sera та La Repubblica з посиланням на джерела, що були на зустрічі.

Папа Франциск на зустрічі з італійськими єпископами минулого тижня сказав, що в деяких семінаріях існує «проблема», яку він описав словом frociaggine. Фігурально це перекладається як «педик». Така заява була висловлена в контексті обговорення пропозицій змінити настанови щодо кандидатів у семінарії. Він нібито наказав єпископам не дозволяти геям навчатися на священників.

Corriere della Sera пише, що проблемою є те, що стиль спілкування Папи Франциска досить непередбачуваний та прямий і часом призводить до складних ситуацій та непорозумінь. Журналісти видання пояснюють: «Звісно, ніхто не сумнівається, що це був просто ляп, хоч і неприємний. Папа Франциск, той, хто кілька місяців після обрання шокував світ, сказавши: «Хто я, щоб судити геїв?». Він не змінив своїх поглядів, навіть якщо його останні ініціативи стосувалися більше стилю взаємодії, ніж доктрини. Він навіть допоміг транссексуалам, які потрапили в скрутну ситуацію через пандемію».

У 2005 році Ватикан встановив, що церква не може дозволити висвячення чоловіків, які є активними геями або мають «глибоко вкорінені» гомосексуальні нахили. У 2016 році Папа Франциск підтримав це рішення.

Як зазначає CNN, представники Ватикану ще не відповіли на запити щодо коментарів Папи Франциска щодо використання терміна frociagginе.