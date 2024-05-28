Генштаб: Росія втратила ще 1 460 військових і 21 танк за добу

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Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував про втрати російського війська за минулу добу (27 травня).

За даними Генштабу, за минулу добу російські окупанти орієнтовно втратили 1 460 військових (вбиті та поранені), 21 танк, 40 бронемашин і 48 артилерійських систем, одну РСЗВ, 15 безпілотників, 46 одиниць автотехніки і чотири одиниці спецтехніки.

Загалом втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

За даними аналітичного проєкту DeepState, російські війська протягом минулої доби просунулися біля Вільшани (Харківщина), Уманського та Нетайлового на Донеччині.