Армія рф вдарила по Миколаївщині. Є загиблі та постраждалі
- Автор:
- Олександра Амру
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Вдень 27 травня росіяни вдарили ракетами по місту Снігурівка Миколаївської області. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих і пʼятьох постраждалих людей.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.
Серед постраждалих 17-річні дівчина і хлопець.
Внаслідок удару спалахнула пожежа в місцевій кавʼярні, автомагазині та шиномонтажі. Вибухова хвиля пошкодила автомийку самообслуговування. Вогнеборці вже ліквідували пожежу. Роботи тривають, рятувальники продовжують розбирати завали.