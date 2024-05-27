Армія рф вдарила по Миколаївщині. Є загиблі та постраждалі

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Вдень 27 травня росіяни вдарили ракетами по місту Снігурівка Миколаївської області. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих і пʼятьох постраждалих людей.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Серед постраждалих 17-річні дівчина і хлопець.

Внаслідок удару спалахнула пожежа в місцевій кавʼярні, автомагазині та шиномонтажі. Вибухова хвиля пошкодила автомийку самообслуговування. Вогнеборці вже ліквідували пожежу. Роботи тривають, рятувальники продовжують розбирати завали.