СБУ оголосила підозру заступнику міністра оборони рф

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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру заступнику міністра оборони рф Олексію Криворучку за ведення агресивної війни.

Про це пише пресслужба відомства.

Слідство встановило, що за наказами Криворучка до російського війська надходить зброя та боєприпаси, які виробляють підприємства військово-промислового комплексу рф.

Також фігурант особисто координує поставки російським військовим керованих авіабомб та балістичних ракет «Іскандер», якими вони атакують Україну.

До того ж заступник міністра оборони росії забезпечує потреби ЗС рф із закупівлі, ремонту та модернізації озброєння, військової та спецтехніки, коригує державні оборонні замовлення з урахуванням досвіду бойового застосування техніки і військово-політичної обстановки.

Олексій Криворучко обіймає посаду заступника міністра оборони рф з червня 2018 року.