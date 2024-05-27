FT: США планують зняти заборону на продаж наступальних озброєнь Саудівській Аравії

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США найближчими тижнями планують скасувати заборону на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Президент США Джо Байден три роки тому призупинив продаж такої зброї королівству. Він критикував ведення Саудівською Аравією війни в Ємені, зокрема через використання зброї американського виробництва під час авіаударів, які призвели до загибелі мирних жителів.

Але це рішення переглядалося після того, як у 2022 році за посередництва ООН було укладено перемир’я, яке в основному збереглося, оскільки Ер-Ріяд намагався вийти з громадянського конфлікту в Ємені, у який він вступив девʼять років тому.

Скасування заборони стане останньою ознакою покращення зв’язків між адміністрацією Байдена та Ер-Ріядом.

За словами джерел, Вашингтон уже сигналізував Саудівській Аравії — традиційно одному з найбільших покупців американської зброї — про те, що він готовий зняти заборону.

Які стосунки в Саудівської Аравії та США

Саудівська Аравія очолила арабську коаліцію, яка вступила в громадянську війну в Ємені у 2015 році для боротьби з підтримуваними Іраном хуситами після того, як повстанці скинули уряд і захопили контроль над столицею Ємену.

Однак в останні роки Ер-Ріяд веде мирні переговори з хуситами, оскільки саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман зосередився на планах внутрішнього розвитку та на деескалації напруженості з регіональними ворогами, включаючи Іран.

Прогрес у переговорах щодо Ємену зупинився після нападу ХАМАС 7 жовтня та відповіді Ізраїлю — його наступу на палестинське бойове угруповання в Газі. Хусити, які є частиною так званої «осі опору» Ірану, запустили ракети по Ізраїлю та атакували судноплавство в Червоному морі, порушивши потоки через один із ключових світових морських торгових шляхів.

Але Саудівська Аравія продовжує брати участь у єменському мирному процесі за посередництва ООН. Ер-Ріяд, на знак того, що не хоче загострювати напруженість із хуситами, не приєднався до очолюваної США морської групи, призначеної для протидії хуситським нападам на судноплавство.

У Вашингтоні регіональні бойові дії, спровоковані війною Ізраїлю та ХАМАС, зміцнили переконання адміністрації Байдена, що Штатам потрібна Саудівська Аравія як ключовий регіональний партнер.