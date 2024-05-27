Нардепа Віталія Борта, обраного від ОПзЖ, виключили з Тимчасової слідчої комісії щодо облаштування фортифікацій та закупівель дронів

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Народного депутата Віталія Борта, обраного від вже забороненої «Опозиційної платформи — За життя», виключили з Тимчасової слідчої комісії щодо облаштування фортифікацій та закупівель дронів, яку Верховна Рада створила 22 травня цього року.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, який опублікував відповідну постанову.

Замість Борта буде Дмитро Разумков — голова міжфракційного обʼєднання «Розумна політика». Також з ТСК вивели депутата від «Слуги народу» Єлизавету Богуцьку. Її місце займе її однопартієць Ігор Мудрий.

Ярослав Железняк / Telegram

Железняк у своєму пості згадав про нещодавній матеріал проєкту «Схеми» про Борта. Він 16 січня 2014 року голосував за «диктаторські закони», які ухвалювали з грубими порушеннями задля збереження режиму Віктора Януковича, декілька разів літав до окупованого Криму з росії (у період з 2014 по 2016 рік), а у 2023 році їздив до Угорщини на зустріч з невʼїздним в Україну соратником Віктора Орбана Лорінцом Ночо. Борт туди офіційно поїхав у відрядження на 6 днів, однак пробув за кордоном 2 місяці. В Офісі генпрокурора після цього повідомили, що розслідують кримінальне провадження «за фактом службового підроблення», але про результати розслідування так і не повідомили.