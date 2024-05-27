El Pais: Танки Leopard та ракети для Patriot. Іспанія сьогодні оголосить про допомогу Україні на €1,1 мільярда

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Іспанія планує надіслати Україні ракети для систем ППО Patriot і танки Leopard у рамках нового пакета озброєнь вартістю €1,13 мільярда.

Про це пише El Pais з посиланням на джерела.

Очікується, що Україна отримає понад 10 ракет до Patriot та 19 вживаних танків Leopard 2A4.

Також у пакет увійдуть артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, системи протидії безпілотникам, тактичні машини, оптико-електронне обладнання для спостереження і розвідки, вежі для дистанційно керованої зброї, міномети і переносні ракетні пускові установки.

Більшість цього озброєння виробляють іспанські компанії, тому їх поставку можуть відкласти до завершення виробництва. Джерела кажуть, що угода розрахована на початковий період у два роки з можливістю продовження на третій.

Крім того, Іспанія розширить програму бойової підготовки українських солдатів ще на 400 новобранців.

Джерела ЗМІ пояснили, що цей пакет військової допомоги затвердили ще 16 квітня в уряді Іспанії. Офіційно допомогу оголосять під час сьогоднішнього візиту президента Володимира Зеленського до Іспанії.