У Литві на виборах президента переміг Гітанас Науседа

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Wikipedia / Augustas Didžgalvis

Чинний президент Литви Гітанас Науседа переміг на виборах глави держави.

Про це свідчать дані Головної виборчої комісії Литви.

У другому турі, який відбувся 26 травня, Науседа здобув підтримку понад 74% виборців. Його суперниця, голова уряду Інгріда Шимоніте отримала 24% голосів.

У першому турі Науседу підтримали 44,54% виборців, Шимоніте — 19,94%.

Президент України Володимир Зеленський уже привітав Науседу із перемогою.

«Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі», — написав Зеленський у Х.