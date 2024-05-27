Politico: Країни НАТО вимагають від Столтенберга прояснити свій план для України на €100 мільярдів

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Союзники по НАТО вимагають, щоб глава Альянсу Єнс Столтенберг цього тижня надав більше ясності щодо свого плану виділити €100 мільярдів на підтримку України.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

За лаштунками навіть деякі з найближчих східноєвропейських союзників України стали більш стримано ставитися до цього плану в останні тижні, задаючись питанням, де і як знайдуть таку значну суму грошей.

«План дещо заплутаний», — сказав один східноєвропейський чиновник.

Джерела зазначають, що країни очікують від Столтенберга більшої ясності під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі в четвер і пʼятницю.

Інший посадовець, також з дружньої до України країни, сказав, що «не здивується», якщо цифру в €100 мільярдів зрештою переглянуть. Водночас він наголосив, що союзникам потрібно буде знайти способи продемонструвати конкретну підтримку Києву.

Двоє інших чиновників, які обізнані про дискусію, підтвердили, що переговори тривають, особливо щодо суми грошей і способів їх розподілу.

П’ятий офіційний представник попередив, що поки міністри та Столтенберг обговорюватимуть деталі на празькій зустрічі, жодних офіційних рішень ухвалено не буде, враховуючи «неформальний» характер зустрічі.

Поки що невідомо, чи підтримають цей план європейські важковаговики НАТО — Німеччина і Франція.

Що передбачає пропозиція Столтенберга

Столтенберг у квітні запропонував країнам Альянсу створити фонд внесків для України на $100 мільярдів протягом пʼяти років у рамках пакета, який лідери мають підписати на липневому саміті у Вашингтоні.

Відповідно до плану, НАТО візьме на себе певну координаційну роботу від спеціальної коаліції під керівництвом США, відомої як «група Рамштайн», яка координує поставки зброї в Україну приблизно із 50 країн. Цей крок спрямований частково на захист від будь-якого скорочення підтримки США у разі, якщо Дональд Трамп повернеться в Білий дім, повідомили дипломати.

За керівництва головнокомандувача НАТО генерала Кріса Каволі такий крок може захистити Контактну групу від будь-яких політичних змін, які можуть виникнути після президентських виборів у США.