Супутникові фото: нічний удар по Криму прийшовся по об’єкту ФСБ

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Getty Images / «Бабель»

Російська служба «Радіо Свобода» опублікувала супутникові знімки місця українського удару по антенному комплексу російських військових під Алуштою. Знімки підтверджують, що удар ракетами ATACMS у ніч проти 24 травня прийшовся по військовому об’єкту прикордонної служби російської ФСБ в районі селища Семидвір’я.

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На фотографіях з космосу, зроблених після удару, видно місця ймовірного влучання ракет.

Пізно ввечері 23 травня жителі Криму повідомляли про ракетну атаку на півострів. Вибухи чули в Сімферополі, Саках, Алушті, Ялті, Джанкої та Євпаторії.

Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов пізніше визнав ракетну атаку. За його словами, зафіксовано влучення по якомусь «порожньому обʼєкту господарського призначення» в Алушті. Також він заявив про загибель «двох випадкових перехожих» у Сімферопольському районі.