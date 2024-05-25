Високоточна західна зброя поступово втрачає ефективність через російський РЕБ. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 24 травня

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«Бабель»

Якщо на початку минулого року снаряди Excalibur вражали понад 50% цілей, то за девʼять місяців їхня ефективність вже становила менше від 10%. Якщо авіаційні ракети JDAM спочатку дуже добре показали себе на полі бою, то вже за кілька тижнів після того, як їх почали застосувати ЗСУ, стали «мазати» ― від кількох метрів до кілометра. Все це через адаптацію російських засобів РЕБ, що зараз є однією з причин успіхів росіян на полі бою. Великий матеріал присвятило цій проблемі видання The Washington Post: адаптація росіян дошкуляє і ЗСУ, і західним урядам, які розуміють, що за розвитком подій пильно стежить Китай і точно перейме найкращі підходи на випадок майбутньої війни.

Знизилася й ефективність снарядів для HIMARS: якщо раніше вони без проблем знищували російські військові бази й логістичні центри, то тепер таких вдалих уражень поменшало, пише видання. Загалом ця проблема стосується більшості снарядів, які для навігації використовують систему GPS.

Виробники зброї намагаються усунути цю проблему ― от тільки, на відміну від росіян, на Заході не відчувають, що діяти треба швидко, пише медіа. В деяких випадках проблему вдалося вирішити, оновивши програмне забезпечення: так, JDAM перепрошили й вони досі успішно використовуються. Іноді проблема не вирішувалася тижнями ― через бюрократію, на яку виданню поскаржилась українська сторона. А у випадку з Excalibur США просто перестали постачати ці снаряди ЗСУ.

З проблемами стикаються й пілоти українських літаків, пише видання. Щільність РЕБ на лінії фронту в росіян така, що, як висловилися співрозмовники в ЗСУ, пілотам складно знайти місце, де вони б постійно не почувалися «під прицілом». Цю проблему мало б вирішити надання F-16. Завдяки більшій далекобійності снарядів до них, F-16 можуть діяти з більшої відстані, ніж старі радянські літаки ― і це робить їх невразливими до частини видів РЕБ.

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