В Україну доставили ще одну систему ППО IRIS-T з Німеччини

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Defence-Ua

В Україну доставили ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T, повідомляє Міноборони Німеччини.

Поставку системи ППО прокоментував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус:

«Ми знову доставили в Україну комбіновану вогневу частину IRIS-T SLM та IRIS-T SLS — суперсучасний, що добре себе зарекомендував, комплекс ППО середньої та малої дальності безпосередньо німецького виробництва. Протягом кількох місяців росія посилює авіаудари по Україні, вбиваючи людей і руйнуючи важливу інфраструктуру. Разом із нещодавно поставленою системою Patriot ми зміцнюємо українську протиповітряну оборону в її захисті від жорстокої та незаконної агресивної війни росії».

Перший комплекс прибув в Україну 12 жовтня 2022 року, а невдовзі після цього канцлер Олаф Шольц пообіцяв Україні ще три комплекси ППО, «кожен з яких здатен захистити велике місто». Під час першого бойового хрещення комплекс IRIS-T збив 100 відсотків цілей.