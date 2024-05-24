США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів

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Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів, йдеться на сайті Пентагону.

Це вже 58-й пакет допомоги від серпня 2021 року, що буде надано Україні адміністрацією президента Джо Байдена із запасів Міністерства оборони США. Він повинен забезпечити Україну найнагальнішою зброєю.

До пакета увійшли:

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні снаряди калібру 60 мм;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецька зброя, додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;

протитанкові міни;

шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного і ядерного захисту;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Президент України Володимир Зеленський пізніше зазначив, що пакет містить «вкрай необхідні ракети великої дальності».

«Цей пакет є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки вздовж лінії фронту. Сьогодні в Харкові я на власні очі побачив, наскільки важливо зміцнити наших воїнів, щоб захистити наших людей, наші міста й громади», — написав він.