У США авіакомпанія для собак здійснила свій перший рейс

Новини

barkair / Instagram

У США 23 травня авіакомпанія для собак Bark Air провела свій перший рейс. Під час польоту тваринам дозволили сидіти на сидіннях і тинятися по салону.

Про це пише USA Today і IFL Science.

Авіакомпанію Bark Air заснувала компанія з виробництва іграшок для собак Bark у квітні 2024 року. На перший рейс продали всі 10 квитків — для собак і їхніх господарів.

Метою компанії стала мінімізація страждань домашніх тварин під час перельоту. Свої послуги вони називають «собачим еквівалентом першого класу».

Перший рейс був з Нью-Йорка до Лос-Анджелесу. Також компанія пропонує польоти із Нью-Йорка до Лондону, і незабаром зʼявляться інші напрямки.

Ціни на польоти Bark Air досить високі — в один бік $8 000 за міжнародний рейс і $6 000 за внутрішній.

Як заявлено на вебсайті Bark Air, кожен рейс вміщує 15 собак і їхніх господарів, але ніколи не продається більше ніж 10 квитків на рейс. Важливо мати простір під час польоту, щоб тварини рухалися, кажуть у компанії.

При цьому дітям заборонено літати Bark Air. Пасажир повинен бути не молодший за 18 років.