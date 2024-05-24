Румунія висилає російського дипломата. Раніше там затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві й співпраці з посольством рф

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Flickr / Dragos Cisuv

Румунія оголосила персоною нон грата дипломатичного працівника посольства рф у Бухаресті.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Румунії.

У відомстві зазначають, що російський дипломант проводив «діяльність, що суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року».

Про це сьогодні повідомили тимчасовому повіреному рф, викликавши його до МЗС.

У відповідь на повідомлення про те, що Румунія висилає російського дипломата, Міністерство закордонних справ росії заявило, що «дасть адекватну відповідь», передає російське інформагентство ТАСС.

Румунія оголошує російського дипломата персоною нон грата після того, як затримали румуна, підозрюваного у шпигунстві на користь рф і співпраці з російським посольством.

Як дізналися місцеві ЗМІ, ще з 2022 року підозрюваний на імʼя Александр Піскан, що родом із румунського міста Плоєшті, спостерігав за деякими військовими об’єктами Румунії чи НАТО, розташованими поблизу міста Тулча. Зокрема він збирав інформацію й фотографував військову техніку та рух військовослужбовців в прикордонній з Україною зоні. Зібрані дані він нібито передавав ​​дипломатам з посольства рф у Бухаресті.