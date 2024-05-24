НБУ вперше підняв офіційний курс долара вище 40 гривень

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Ангеліна Коткова / «Бабель»

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Вперше курс піднявся вище 40 гривень.

Про це свідчать дані регулятора.

Офіційний курс на 27 травня 2024 року встановлено на такому рівні:

40,1153 гривні за 1 долар (+0,1948 грн).

43,4910 гривні за 1 євро (+0,1773 грн).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,14/40,17 грн/дол., євро – 43,52/43,54 грн/євро.

Як свідчать дані порталу «Мінфін», 24 травня середній курс продажу долара в обмінниках станом на 15:00 становить 40,44 грн, купівлі — 40,30. Євро в обмінниках сьогодні продають у середньому по 43,90 грн, купують цю валюту у населення по 43,75 грн.

Середній курс долара у банках наразі:

купівля — 39,85 грн/дол,

продаж — 40,29 грн/дол.

«ПриватБанк» 24 травня купує долар по 39,75 грн, що на 5 копійок дорожче, ніж вчора, а продає по 40,32 грн, тобто на 16 копійок дорожче. Євро купує по 42,9 грн, продає — по 43,67 грн. Таким чином євро у «ПриватБанку» подешевшав.