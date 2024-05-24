Австралійський актор Кріс Гемсворт отримав зірку на Голлівудській алеї слави

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Австралійський актор Кріс Гемсворт, найбільш відомий за роллю Тора в супергеройських фільмах Marvel, отримав зірку на алеї слави в Лос-Анджелесі. Цією нагородою його відзначили за досягнення в кіноіндустрії.

Голлівудська алея слави — це всесвітньо визнана тротуарна атракція в Лос-Анджелесі, на якій вмонтовані зірки з іменами знаменитостей, яких відзначають за їхні досягнення в індустрії розваг. На цій алеї розміщують зірки не лише американських акторів. Наприклад, там були відзначені актори Австралії та Нової Зеландії — Ніколь Кідман, Ерік Бана, Рассел Кроу, Кейт Бланшетт і Саймон Бейкер.

«Ми пишаємося тим, що відзначили Гемсворта заслуженою зіркою. Кріс відомий своїми чудовими ролями, які підкорили глядачів у всьому світі», — йдеться в заяві організації.

Кріс Гемсворт знявся у фільмах «Тор», «Месники», «Люди в чорному: Інтернешнл», «Ідеальна втеча», «Хакер» і багатьох інших. Найновітніший фільм за його участі — «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» — приквел фільму «Шалений Макс: Дорога гніву», що вийшов в український прокат 23 травня. У цьому фільмі 15-хвилинну бойову сцену знімали 78 днів.

У 2022 році він взяв участь у новому документальному серіалі National Geographic Limitless про подолання природного занепаду, який приходить разом зі старінням. Під час зйомок Гемсворт пройшов низку генетичних тестів, внаслідок чого в ДНК актора виявили дві копії гена APOE4 — одну від матері, іншу — від батька, які пов’язують із підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера. Лікар документального серіалу Аттіа каже, що це підвищує ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера в майбутньому у вісім-десять разів.

Через ризики хвороби Альцгеймера Гемсворт став менше зніматись у кіно. Актор запевнив, що не завершує роботу в кіно, а лише сповільнюється, щоб більше часу приділяти родині.