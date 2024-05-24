Україна відкрила посольство в Мавританії

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Україна відкрила посольство в Ісламській Республіці Мавританія, що на заході Африки. Країни тепер більш предметно розвиватимуть звʼязки. Посольство запрацювало в місті Нуакшотом (столиця країни).

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Голова МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що Мавританія зараз головує в Африканському Союзі — ключовій міжнародній організації континенту, яка обʼєднує 55 держав. Також вона є перспективним торговим партнером для України та важлива в контексті міжнародних антитерористичних зусиль в регіоні Сахелю. Український безпековий досвід тут може мати великий запит, додав міністр.

Україна і Мавританія планують співпрацювати в кількох сферах — торгово-економічній, енергетичній, сільськогосподарській, інформаційно-комунікаційних технологій, культури та освіти. Окрім того, найближчим часом Мавританія отримає українське зерно.