У ТЦК на Закарпатті помер чоловік, якого визнали придатним до служби

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На Закарпатті в одному з територіальних центрів комплектування помер чоловік, якого військово-лікарська комісія визнала придатним до служби.

Про це повідомила пресслужба Закарпатського обласного ТЦК та СП.

У військовозобовʼязаного чоловіка, який перебував в одному з ТЦК області, 23 травня різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали швидку. Однак медики констатували смерть.

«На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобовʼязаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії», — написали в Закарпатському ОТЦК та СП.

За фактом смерті чоловіка призначили службову перевірку.