Як США наближаються до дозволу бити своєю зброєю по росії. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 23 травня

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«Бабель»

Великий матеріал про перемовини в американській владі щодо того, чи дозволяти Україні бити наданою США зброєю по обʼєктах на російській території, вийшов у The New York Times. Впливові чиновники країни все частіше стверджують, що таке право Україна має. Іноді з нюансами: наприклад, міністр оборони Ллойд Остін на пресконференції до звичного формулювання «Ми очікуємо, що українці використовуватимуть надану зброю для ударів по цілях всередині країни» додав: «Утім, щодо повітряних цілей підхід може бути інакшим». Він відмовився уточнити, чи дозволяють США збивати своїми снарядами літаки, якими росіяни зі своєї території обстрілюють Україну й зокрема Харківщину.

Про необхідність дозволити бити про цілях у росії в Білому домі заговорив держсекретар Ентоні Блінкен ― після, як сформулювало видання, «протвережуючої поїздки до Києва». Він зрозумів ― зокрема, у неформальних розмовах із Володимиром Зеленським ― що іншого способу знизити шанси росіян на Харківщині фактично немає. Ті засипають лінію фронту КАБами, лишаючись фактично безкарними. Можливість бодай збивати літаки значно полегшила б роботу українським захисникам.

Про те, що ЗСУ можуть бити й по російських військових базах, відверто говорить і колишня високопосадовиця Державного секретаріату США Вікторія Нуланд. Вона належить до «яструбів» у команді Джо Байдена, який сам ледь не найобережніший, пише видання. Однак більшість пересторог Байдена щодо дратування путіна чи переступання його «червоних ліній» виявлялись пустопорожніми. У росії просто блефують ― і це Білий дім розуміє все краще. Наприклад, на теперішні вчення з нібито використання тактичної ядерної зброї, які росія розпочала на цьому тижні, у США практично не реагують.

Можливість застосовувати щодо російських цілей американські швидкісні ракети зараз Україні б дуже знадобилась. Як пише видання, росія поступово підбирає методи боротьби з українськими далекобійними дронами. Вона все частіше збиває їх чи змінює курс за допомоги покращених засобів РЕБ. Та й взагалі для більшого ефекту потрібно комбінувати засоби ураження. Поки що в Білому домі намагаються випрацювати правила цього й підбирають офіційні формулювання для дозволу, йдеться у статті.

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