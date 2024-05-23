Телескоп «Евклід» зробив нові високодеталізовані знімки космосу. Вони можуть допомогти у дослідженні темної матерії

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Космічний телескоп «Евклід» зробив пʼять нових зображень космосу, які демонструють безліч небесних обʼєктів у безпрецедентних деталях.

Знімки опублікувало європейське космічне агентство (ESA).

Пʼять нових зображень, опублікованих командою Euclid, щонайменше в чотири рази чіткіші за зображення, зроблені наземними телескопами.

На одному із зображень показано Abell 2390 — гігантське скупчення галактик, схожих на Чумацький Шлях і розташованих на відстані приблизно 2,7 мільярда світлових років від Землі в сузірʼї Пегаса.

Зображення містить 50 тисяч галактик у найдрібніших деталях і показує «внутрішньокластерне світло», яке випромінюють зірки у Abell 2390. Це зірки, які були вирвані зі своїх домівок через сильну гравітаційну взаємодію з іншими галактиками в скупченні.

Також телескоп зробив знімок скупчення сотень галактик у величезному гало темної матерії під назвою Abell 2764, розташованому приблизно за 1 мільярд світлових років від Землі. Це скупчення містить яскраві обʼєкти, які можуть допомогти в дослідженні темної матерії.

На фотографії також видно одну дуже яскраву зірку, яка насправді перебуває в Чумацькому Шляху і називається V*BP-Phoenicis.

Інший знімок — зображення скупчення галактик Dorado, розташованого на відстані приблизно 62 мільйони світлових років від Землі.

На фото показано тривале злиття двох галактик. Вивчення подібних скупчень допоможе вченим зрозуміти, як галактики розвиваються всередині величезних гало темної матерії.

Ще на одному знімку показана дуже схожа на Чумацький Шлях спіральна галактика NGC 6744, яка розташована на відстані 30 мільйонів світлових років від нас. Це одна з найбільших спіральних галактик у локальному космосі.

Нове зображення дає вченим підказку, чому спіральні галактики виглядають саме так, завдяки високій деталізації.

Останнє фото — туманність Messier 78, в якій є дуже багато молодих зірок. Розташована вона на відстані 1 300 світлових років у сузірʼї Оріона.

Уже не вперше астрономи отримують зображення цієї туманності, але жодна з попередніх фотографій не показала такого рівня деталізації.