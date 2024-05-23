Зенітники знищили черговий російський винищувач над Донеччиною

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Воїни 110 окремої механізованої бригади збили російський винищувач над Донецькою областю.

Про це повідомляє пресслужба 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Військові нагадали, що напередодні, 22 травня, збили російський Су-25 на Покровському напрямку.

«А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі», — йдеться в описі.