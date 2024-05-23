Нідерланди з партнерами виділять для України військової допомоги на €175 мільйонів

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ShinePhantom / Wikipedia

Нідерланди разом з союзниками придбають для України додаткове обладнання військового призначення вартістю €175 мільйонів.

Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Вона підкреслила, що Україні потрібно більше ресурсів для оборони від атак з повітря та для оборони у морі.

«Таким чином, Міжнародний фонд для України (IFU) оголосив про закупівлю матеріальних засобів на суму €175 мільйонів за співфінансування Нідерландів», — написала міністерка.

Міноборони України уточнило, що в цей пакет увійдуть радари, системи боротьби з дронами та невеликі човни.