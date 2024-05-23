Хлопцю, який уночі запустив феєрверк у Києві, повідомили про підозру
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pixabay
Мешканець Дарницького району Києва 23 травня о 3:30 запустив феєрверк попри заборону та дію комендантської години.
Окружна прокуратура міста Києва повідомила 25-річному чоловіку про підозру у вчиненні грубого порушення громадського порядку (ч. 1 ст. 296 КК України).
«О пів на 4 ранку частина району перебувала у темряві через відключення світла, тож яскраві спалахи та гучні звуки вибухів налякали мешканців багатоповерхівок», — зазначає прокуратура.
Підозрюваний пояснив свій вчинок тим, що «йому було цікаво побачити звукові та світлові ефекти феєрверків, які він напередодні знайшов на смітнику».
За хуліганство йому загрожує покарання у вигляді штрафу або пробаційного нагляду на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.
- В Україні діє заборона на використання салютів, петард, феєрверків, за винятком сценічної піротехніки класу Т1, Т2 і F1, що має низький рівень шуму, і піротехніки, яку використовують ЗСУ, поліція та рятувальники.