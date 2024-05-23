Рада призначила в Конституційний суд першого суддю, який пройшов конкурс

Новини

Верховна Рада призначила нового суддю Конституційного суду. Ним став Сергій Різник, який здобув перемогу на рейтинговому голосуванні.

Рішення про призначення Різника суддею КСУ підтримали 276 народних депутатів, повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. Це перший суддя КСУ, обраний за новою процедурою за участі Дорадчої групи експертів, зокрема міжнародних.

Окрім Різника, на посаду претендували ще двоє людей.

Обраний суддя з квітня 2019 року обіймав посаду заступника голови Науково-консультативної ради Конституційного суду України. У червні 2021 року його призначили на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва ЛНУ.