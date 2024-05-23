Коригувальник ракетного удару по Яворівському полігону отримав 15 років вʼязниці. У 2022 році там загинули 64 людини
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Суд Львова виніс вирок навіднику російського ракетного удару по Яворівському полігоні на Львівщині, через який у березні 2022 року загинули 64 людини.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Олександра Косторного, 73-річного львівʼянина і майора КДБ СРСР у відставці з 1990 року, засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК).
Прокурори довели, що чоловік збирав дані про розташування військових обʼєктів, зброї та обʼєктів критичної інфраструктури в регіоні, детально вивідав інформацію про Яворівський полігон і розташування казарм та гуртожитків, а потім передав через Теlegram карту-схему полігона агентам російської ФСБ.
- У ніч на 13 березня 2022 року російські війська випустили 30 ракет по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині (Яворівський полігон). Частину ракет ЗСУ збили в повітрі, однак частина долетіла до цілі. Загинули 64 людини і ще 160 дістали поранення.