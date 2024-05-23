Міхеіла Саакашвілі програв справу проти Грузії в Європейському суді з прав людини

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Палінчак Михайло / УНІАН

Європейський суд з прав людини не має підстав сумніватися у справедливості кримінального провадження проти колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це йдеться в рішенні до справи «Саакашвілі проти Грузії», заявах № 6232/20 і № 22394/20.

Справа стосується двох окремих кримінальних проваджень, порушених проти грузинського експрезидента.

У першій групі проваджень йдеться про напад у 2005 році на члена парламенту, у другій — про помилування у 2008 році чотирьох колишніх високопосадовців Міністерства внутрішніх справ, засуджених за вбивство.

Обидва розгляди відбулися тоді, як у 2012 році новосформований уряд офіційно оголосив, що його пріоритетом стане розслідування злочинів минулого.

ЄСПЛ одноголосно постановив, що права на справедливий судовий розгляд, на присутність і допит свідків Європейської конвенції з прав людини не були порушені.

Суд пʼятьма голосами проти двох вирішив, що Грузія не порушила статтю 7 Європейської конвенції (ніякого покарання без закону).

«Пан Саакашвілі міг розумно передбачити за конкретних обставин справи, що використання його повноваження на помилування для спотворення курсу правосуддя у справі про вбивство призведе до кримінальної відповідальності», — йдеться в заяві суду.

Також ЄСПЛ відхилив як неприйнятні скарги Міхеіла Саакашвілі за статтею 18 Євроконвенції (Межі застосування обмежень прав), бо він не обґрунтував своє твердження про наявність прихованого мотиву — перешкоджання його участі у грузинській політиці — за його кримінальним переслідуванням.

«Суд взяв до уваги, що висунуті проти пана Саакашвілі звинувачення були серйозними й обґрунтованими, що в матеріалах справи була значна кількість як прямих, так і узгоджених непрямих доказів проти нього», — додали в заяві.