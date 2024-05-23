Справи Майдану: Екскомандиру взводу і працівникам севастопольського «Беркута» оголосили підозру в держзраді

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Колишньому командиру автотранспортного взводу «Беркута» в Севастополі та ще трьом співробітникам цього спецпідрозділу повідомили про підозру в держзраді та заволодінні вогнепальною зброєю через зловживання службовим становищем.

Про це пише Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що протягом січня і лютого 2014 року фігуранти активно перешкоджали мирним акціям протесту в Києві. Коли вони повернулися в Севастополь, протиправно заволоділи кількома десятками одиниць автоматичної вогнепальної зброї, що зберігалась за місцем дислокації спецпідрозділу.

Далі, за даними Офісу генпрокурора, підозрювані змовилися з представниками рф та іншими, хто допомагав росії в підривній діяльності проти України, і з 27 лютого до 20 березня 2014 року використовували зброю, блокуючи автошляхи між Кримом і Херсонською областю. У такий спосіб вони сприяли росії в окупації Криму.

На початку березня ексзаступник командира кримського підрозділу «Беркута» отримав 15 років увʼязнення за держзраду і перевищення влади.